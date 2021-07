[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 7일 코로나 백신 접종 후유증의 하나인 아나필락시스 쇼크 진단을 보장하는 '아나파스면NH국민안심보험'을 출시했다.

아나필락시스란 음식물, 독소, 백신 등 특정 외부 항원에 반응하여 일어나는 급성 전신성 알레르기 질환이다. 코로나 백신을 맞고 일어날 수 있는 아나필락시스쇼크를 보장하며, 최초 1회 아나필락시스 쇼크로 진단받으면 보험금 200만원을 지급한다.

보험료 한 번 납입으로 1년 동안 보장받을 수 있으며, 가입연령은 0세부터 87세까지다. 보험료는 1년 만기, 연납, 40세 기준 남성이 1200원, 여성이 1300원이다.

김인태 농협생명 대표는 "코로나19에 대한 백신 보급이 활발히 되면서 백신을 맞는 고객에게 안정감을 주기 위해 신상품을 출시했다"며 "고객이 필요로 하는 보장의 상품을 개발할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

