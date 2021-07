[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파경찰서 잠실지구대 소속 경찰 실습생이 코로나19 확진 판정을 받아 지구대가 임시 폐쇄됐다.

7일 경찰에 따르면 20대 실습생 A씨는 전날 화이자 백신 접종을 위해 예방접종센터를 찾았다가 발열 증세를 보여 코로나19 검사를 받았고 이날 확진 판정을 받았다.

송파서는 지구대 근무자 등 직원 80여명에게 코로나19 검사를 받고 자가 격리하도록 했다. 지구대는 임시 폐쇄됐다. A씨가 지구대에서 근무한 마지막 날은 지난 5인 것으로 알려졌다. 폐쇄 기간에 접수되는 112 신고는 인접 지구대와 파출소가 나눠 담당한다.

