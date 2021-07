노랑풍선, 200% 무상증자…주주가치 극대화 노력

[아시아경제 박형수 기자] 노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 31,250 전일대비 700 등락률 +2.29% 거래량 1,464,540 전일가 30,550 2021.07.07 15:14 장중(20분지연) 관련기사 노랑풍선, 2대1 무상증자 결정노랑풍선, 자유여행 플랫폼 오픈 후 항공권 구매 4배 이상 증가… 신규 고객 50%↑노랑풍선, 자체 개발한 ‘자유여행 플랫폼’ 공식 오픈…플랫폼 기반 사업 본격화 close 이 주식 거래 활성화와 주주가치 극대화를 위해 200% 무상증자를 결정했다.

노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 31,250 전일대비 700 등락률 +2.29% 거래량 1,464,540 전일가 30,550 2021.07.07 15:14 장중(20분지연) close 은 보통주 1주당 신주 2주를 배정하는 무상증자를 한다고 7일 공시했다.

신주는 953만1300주이며 신주 배정 기준일은 오는 7월 23일이다. 신주 발행 이후 총 발행 주식 수는 1429만6950주로 기존 발행주식수 대비 3배 증가한다.

노랑풍선 관계자는 "거래량 활성화를 위한 방안을 검토한 끝에 무상증자를 했다"며 "무상증자로 유통주식 수가 늘어남에 따라 주주가치 또한 증진될 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로 꾸준한 주주 친화 정책을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

이어 "코로나19로 여행업이 어려운 시기를 헤쳐나간다"며 "조심스럽게 여행업 회복 시점을 준비하고 있다"고 설명했다. 아울러 "선제적인 위기대응 능력과 최근 출시한 OTA(온라인 여행 에이전시) 기반 자유여행 플랫폼이 미래 사업의 견고한 성장동력이 될 것"이라고 덧붙였다.

노랑풍선은 지난달 14일 '노랑풍선 자유여행 플랫폼'을 정식 출시했다. 자체 플랫폼을 기반으로 여행과 연계한 커머스 등의 사업을 본격적으로 확대할 계획이다. 최근 '트래블 버블(여행안전권역)'에 대한 논의가 확대되는 가운데 안심인증여행 패키지 상품을 출시하는 등 여행 수요 회복에 대비하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr