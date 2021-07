얌테이블, 거제에 210억 투자해 일자리 125개 창출한다

경남도-거제시-얌테이블, 7일 거제식물원에서 투자 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도와 거제시, 얌테이블이 7일 거제식물원 식물문화센터에서 125개의 일자리를 창출할 210억원 규모 투자에 관한 협약을 체결했다.

협약식에는 김경수 도지사와 변광용 거제시장, 옥은숙 도의회 농해양수산위원장, 주상현 얌테이블 대표이사를 비롯해 30여명의 도내 예비창업자들이 함께했다.

협약에 따르면 얌테이블은 거제시 둔덕면 학산리 일원 총 1만3322㎡ 부지에 210억원을 투자해 초신선수산 허브 및 생산 공장을 짓는다.

초신선수산 허브에서는 수산물의 품질과 신선도 혁신을 위한 시설 및 기술을 개발한다.

생산 공장은 수산물 프로세싱(손질)센터와 씨푸드 HMR(가정식 대체식품) 및 밀키트 제조 센터, 그리고 통합 풀필먼트(온라인 주문상품 통합배송) 센터로 구성된다.

특히 '거제 초신선수산 허브' 투자가 계획대로 진행되면 내년까지 수도권 인력 유입과 함께 약 125개의 일자리가 창출된다.

전체 신규 일자리 중 약 60%에 해당하는 인력은 청년으로 고용함으로써 청년 고용 창출에 동참할 계획이다.

협약식에 참석한 김 지사는 "지역에서 유니콘 기업을 하나 만드는 게 창업생태계 조성에 가장 중요한 일"이라며 "얌테이블이 계속 승승장구해서 우리 경남의 대표적인 유니콘 기업으로 성장하기를 기대한다"고 말했다.

협약서 서명 후에는 주 대표가 직접 도내 청년 예비창업자 약 30명을 대상으로 특강을 진행했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr