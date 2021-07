'역대 최다 신규 확진' 서울시, 학원·PC방 '선제검사명령'…임시선별진료소도 2배 확대

입원가능병상도 다음 주까지 2000개 이상 추가 확보…버스·지하철, 밤 10시 이후 20% 감축 운행

[아시아경제 임철영 기자] 서울에서 지난해 1월 국내에서 코로나19 환자가 처음으로 나온 이후 가장 많은 583명의 신규 확진자가 확인된 가운데 서울시가 학원, 음식점 등 종사자에 대한 '선제검사명령'을 단행하고 '임시선별진료소'를 2배 확대하기로 했다.

7일 오세훈 서울시장은 '코로나 발생 이래 최대 위기입니다. 시민 여러분의 협력과 동참을 당부 드립니다'라는 긴급 방역 대책 발표를 통해 "코로나 발생 이래 최대 위기입니다. 여기에 전파력이 강력한 델타 변이도 수도권을 중심으로 확산되고 있어 경각심을 높이고 있다"면서 "1년 반 넘게 온 국민이 고통과 희생을 감내하며 유지해온 방역의 둑이 무너지지 않도록 다시 한 번 인내와 노력을 결집해야 할 때"라고 밝혔다.

오 시장은 방역, 검사, 치료, 세 분야에 역량을 집중해 정부의 거리두기 연장조치를 넘어 현장에서 실효성 있는 방역조치들을 실행하겠다면서 분야별 대응책을 내놨다.

우선 서울시는 학원, 음식점, 카페, 노래방, PC방의 영업주와 종사자들에 대한 '선제검사명령'을 단행하기로 했다. 최근 청년층 확진자가 많이 나오고 있는 만큼 청년층이 자주 찾는 장소를 중심으로 선제검사를 확대해 숨은 확진자를 찾아내겠다는 계획이다.

검사역량을 확대하기 위해 현재 26개인 ‘임시선별진료소’도 2배로 확대한다. 오 시장은 "서울광장, 강남역, 구파발역 등 25개 자치구별로 1개소를 추가해 현재 26개를 51개까지 2배로 늘리겠다"면서 "‘찾아가는 선별진료소’도 운영을 현재 4곳에서 10곳까지 2배 이상 확대하겠다"고 설명했다. 현재 운영 중인 가락시장, 강남역, 대치동, 홍대입구에 이어 노원, 양천의 학원 밀집가와 이태원, 청계광장, 구로디지털단지 등 젊은 층 유동인구가 많은 곳까지 검사를 확대한다.

또한 확진자가 즉시 입원 가능한 생활치료센터 병상도 다음 주까지 2000개 이상 추가 확보하겠다고 밝혔다. 현재 서울시는 15개소 2621개 병상의 생활치료센터 병상을 운영하고 있고 가동률은 71% 수준이다. 오 시장은 "서울시는 7일 177병상 개원을 시작으로 9일 250병상, 12일 277병상 등 가동이 확정된 704개 병상을 포함해 다음 주까지 2000병상 이상을 추가 확보할 계획"이라고 말했다.

아울러 감염병 전담병원의 병상도 충분히 확보해 공공의료시스템을 감당 가능한 수준으로 유지하는 한편 심야시간 이동을 최소화하기 위해 밤 10시 이후 대중교통 운행도 20% 줄일 방침이다. 서울시는 현재 감염병전담병원은 서울의료원 등 16개 공공병원과 24개 민간병원에서 2144개 병상을 운영하고 있다.

오 시장은 "현재 사용 중인 병상은 47.3%인 1015병상으로 앞으로 133개 병상을 추가 사용할 수 있도록 준비해 만일의 사태에 대비하겠다"면서 "중증환자 전담병상도 현재 서울대병원 등 21개 병원에서 221개 병상을 운영 중으로 35.3%인 78개 병상을 사용하고 있어 아직 여유는 있지만 중증 환자 발생 추이를 면밀하게 모니터링 하겠다"고 전했다. 이어 "대중 교통 운행 시간은 지하철의 경우 9일부터 버스는 8일부터 밤 10시 이후 운행을 줄이겠다"고 덧붙였다.

한강공원 전역과 25개 주요 공원 전 구역에서 밤 10시 이후 야간음주 금지하는 행정명령과 관련해서도 엄정 대응하겠다는 방침을 밝혔다. 오 시장은 "경찰, 자치구와 함께 강력하게 단속하고, 위반 시 과태료를 부과하는 등 엄정하게 대응할 것"이라며 "한강공원은 자치경찰과 합동으로 합동단속을 실시하고 있다. 행정명령을 내린 장소 이외의 야외 공공장소에서도 10시 이후 야간 음주 자제에 적극 동참해주시기 바란다"고 당부했다.

