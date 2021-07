김 총리, EU 수석 부집행위원장 면담…기후변화 대응 협력 논의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 7일 방한한 프랑스 팀머만스 유럽연합(EU) 수석부집행위원장과 면담을 갖고 한-EU 관계 및 기후변화 대응 협력 강화 방안 등을 논의했다.

국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 팀머만스 수석부집행위원장을 만나 약 30분 간 면담을 가졌다.

김 총리와 팀머만스 수석부집행위원장은 '기후위기가 전 지구적 위기'라는 점에 인식을 공유하고, 기후변화 대응을 위한 국제사회 연대와 공조 강화를 위해 한국과 EU가 양자·다자적 차원에서 협력을 확대·심화하기로 했따.

김 총리는 "EU가 유럽그린딜, 유럽기후법 등 선도적인 정책 및 제도적 기반을 마련하기 위한 노력을 통해 글로벌 기후리더십을 발휘하고 있다"며 "한국이 추진 중인 그린뉴딜과 EU의 그린딜은 녹색회복이라는 공동의 목표를 공유하는 만큼, 상호협력 가능성 모색을 위해 지속 협의해 나가자"고 말했다.

