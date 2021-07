中, 인도·대만 접경지역 사령관 승진인사 단행..."군 현대화 작업 일환"

이례적인 조기인사...군지휘부 대폭 물갈이 전망

승진인사 모두 육군출신...국경분쟁, 상륙작전에 무게

[아시아경제 이현우 기자] 중국 인민해방군이 조기 승진인사를 내고 인도와 국경일대를 관할하는 서부전구와 대만해협과 남중국해를 관할하는 남부전구 사령관 등 접경지역 사령관을 교체했다. 중국정부는 이번 인사가 군 현대화 사업의 일환으로 추진 중이라 밝혀 내년 개최될 당대회를 앞두고 대규모 군 지휘부 교체가 있을 것이란 분석이 나오고 있다.

7일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트 등 현지언론에 따르면 앞서 지난 5일 시진핑 중국 국가주석은 남부전구와 서부전구 사령관을 포함해 4명의 상장에 대해 승진 인사를 단행했다. 상장은 우리 군으로 치면 대장과 같은 계급이다. 이번에 승진한 장성들은 남부전구 사령관 왕슈빈, 서부전구 사령관 쉬치링, 육군사령관 류전리, 전략지원부대 사령관 쥐첸성 등 4명으로 그간의 전통을 깨고 직전 승진 이후 채 2년이 안돼 또다시 승진했다.

중국에서 상장승진 인사는 앞서 중장으로 4년을 근무하고 이전 직위를 2년 이상 수행해야 조건을 갖추게 되기 때문에 중장이 된지 2년이 안된 4명의 장성이 승진한 것을 두고 중국 내부에서는 파격적인 인사란 평가가 나오고 있다. SCMP는 "이번 파격인사는 군 현대화 작업의 일환으로 추진됐으며, 이번 인사로 군 수뇌부 내 절반 이상이 50대로 세대교체가 이뤄졌다"고 평가했다.

이번에 승진한 인사들은 모두 육군출신이란 점에서 그간 해양 및 우주굴기에 따라 해군과 공군 출신들이 부상하던 상황이 바뀌었다는 분석도 나오고 있다. 특히 인도와 접경지역인 서부전구와 대만해협과 남중국해를 방어하는 남부전구 사령관이 동시에 교체, 승진된 것은 접경지역 내 군사충돌 및 대만에 대한 상륙공격을 염두에 둔 전략적 변화로 풀이된다.

일각에서는 내년 20차 당대회를 앞두고 시 주석의 군내 장악력을 높이기 위한 대대적인 군 지도부 개편이 이뤄질 것이란 전망도 나오고 있다. 홍콩 군사 전문가 량궈량은 SCMP와의 인터뷰에서 "중앙군사위원회 주석을 겸하는 시 주석의 최우선 관심사는 중앙군사위원회의 대대적인 개편"이라며 "중앙군사위원회의 쉬치량·장여우샤 부주석이 모두 은퇴 연령인 70세가 넘은만큼, 이들의 뒤를 이를 대규모 후속인사가 주목된다"고 설명했다.

