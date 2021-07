또, 또, 또 서울인가 … ‘이건희미술관’ 서울 선정에 유치희망 지자체들 강력 반발

권영진 대구시장 “비수도권 깊은 상처와 실망, 지자체 연대 공동대응”



박형준 부산시장 “대한민국은 서울밖에 없나? 절차 없는 지역 묵살”



홍순헌 해운대구청장 “구청사까지 내준다했는데, 중앙이 잘못하는 것”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘이건희 미술관’ 건립 후보지를 문체부가 서울 2곳으로 선정한 데 대해 유치 희망을 밝혀왔던 전국 지지체들이 강하게 반발하고 있다.

대구시는 7일 “비수도권 국민 모두에게 깊은 상처와 실망을 안긴 결정”이라며 전면 재검토를 요구하는 견해를 밝혔다.

권영진 대구시장은 “신청했던 다른 지자체들과 연대해 문화체육관광부의 부당한 입지 선정에 공동 대응하겠다”며 수용불가 방침을 내놓았다.

부산 지자체들도 크게 반발하고 있다.

지난 5월부터 박형준 부산시장 주도로 부산 북항에 미술관 유치를 표명했던 부산시는 7일 보도자료를 통해 “지역에 대한 무시이자 최소한의 공정한 절차도 거치지 않은 일방적 결정”이라며 반발했다.

부산시는 최근 10년간 세워진 국립 박물관과 미술관 21개소 중 38%인 8곳이 수도권에 있고 국립미술관 4곳 중 3곳도 수도권이라고 지적했다.

올해 완공될 국립세계문자박물관과 2024년 지어질 국립한국문학관도 인천과 서울에 건립 예정인 만큼 수도권 문화집중 현상이 갈수록 심화하고 있다고 불평했다.

부산시는 “대한민국은 '수도권 일극 주의'로 치달을 수밖에 없을 것”이라면서 “문화 분권과 국가 균형발전 차원에서 지역 유치를 요구한 지역들에 대해 철저하게 무시했다”며 우려를 했다.

박형준 부산시장은 페이스북을 통해서 “대한민국은 서울밖에 없습니까?”라고 비꼬았다.

박 시장은 “공청회나 토론회 한번 없이 일방적으로 결정했고, 최소한 공모라도 해달라는 지역의 요구도 묵살했다”며 지역 무시와 오만 행정의 극치라고 반발했다.

지난달 공동 건의문을 채택했던 부산시의회도 반발했다.

신상해 부산시의회 의장은 “지방에 사는 사람들은 같은 세금을 내면서도 같은 혜택을 누리지 못한다”며 “지방에 미술관 하나 내려보내지 않겠다는 중앙의 시각이 개탄스럽다”고 말했다.

신 의장은 “지방 사람들은 좋은 그림 보러 왜 서울에 가야 하는지 모르겠다”며 “이건희 미술관은 부산이 아니더라도 다른 지방으로 보내서라도 소외감을 덜었어야 했다”고 목소리를 높였다.

부산 해운대구청은 이른바 ‘멘붕’ 상태이다. 구청사까지 내놓겠다며 미술관 유치에 나섰던 홍순헌 해운대 구청장은 “중앙정부가 정말로 잘못하는 것”이라고 지적하며 “구청 청사까지 내놓겠다고 했는데 이런 부분에 대해 아무런 논의도 없이 단순하게 결정한 것은 이해할 수 없다”고 허탈해했다.

최형욱 동구청장도 “지역 균형발전에 대한 의지가 전혀 없다는 것을 드러냈다”면서 “비수도권에 사는 국민도 문화를 누릴 권리가 있는데 왜 수도권으로만 모는지 실망스럽다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr