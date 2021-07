[비트코인 지금] 美中서 이어지는 규제…박스권 갇힌 비트코인

이달 들어 4000만원 전후로 큰 변동 없는 비트코인

美 하원, 가상화폐 감독 위한 실무그룹 구성

中 인민은행, 가상화폐 거래 관련 업체 업무 정지 명령

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 4000만원대에서 좀처럼 변동하지 않고 있다. 미국과 중국의 규제 압박이 가시화되면서 불안감이 작용한 것으로 보인다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 7일 오후 2시38분 기준 비트코인은 전날 대비 1.60% 상승한 4045만원을 기록했다.

최근 들어 비트코인은 4000만원 전후에서 큰 변동이 없다. 이달 최고가는 4164만원, 최저가는 3828만원이다. 거래대금도 크게 줄었다. 가상화폐 시황 중계사이트 코인마켓캡에 따르면 이날 국내 4대 가상화폐 거래소(업비트·빗썸·코빗·코인원)의 24시간 기준 거래대금은 45억2882만달러(약 5조1356억원)를 기록했다. 지난 5월7일 4대 거래소의 거래대금은 약 44조9716원까지 치솟았다.

각국에선 가상화폐 시장 규제를 준비하거나 이미 철퇴를 가했다. 6일(현지시간) 미 월스트리트저널(WSJ)은 미 하원 금융서비스위원회에서 가상화폐 감독 체계를 마련하기 위해 실무그룹을 구성했다고 전했다. 실무그룹엔 민주당 의원 6명이 포함됐다. 실무그룹의 일원인 짐 하임스 민주당 하원의원은 “수세기 간 새로운 금융 시스템이나 통화체계는 규제 없이 성장하고 좋은 결과를 만들어낸 적이 없었다”고 말했다.

이전부터 미 금융당국은 의회에서 규제를 마련해야 한다고 목소리를 높였다. 지난 5월 게리 겐슬러 미 증권거래위원회(SEC) 위원장은 금융위원회 청문회에서 “가상화폐 시장의 문제점인 사기 혹은 시세조종을 해결하기 위해 의회에서 가상화폐 거래소를 규제해야 한다”고 말했다. 미 국세청은 의회에 가상화폐 거래 데이터를 수집하기 위한 권한을 부여해달라고 요청하기도 했다.

중국은 가상화폐 거래 관련 소프트웨어 업체의 업무를 중단시키는 조치를 취했다. 6일 미 경제매체 블룸버그에 따르면 중국의 중앙은행 인민은행은 당국의 규제에도 불구하고 가상화폐 관련 서비스를 제공한 업체 ‘베이징 쿼다오’에 사업자 등록 취소와 홈페이지 폐쇄 명령을 내렸다. 현재 중국 금융당국은 가상화폐 관련 사업을 위한 사업장 제공, 상업적 전시, 판촉행위를 금지하고 있다. 앞서 인민은행은 가상화폐를 거래하다가 적발될 경우 은행 계좌를 말소하는 불이익을 가하겠다고 지난달 21일 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr