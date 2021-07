베트남, 코로나 확산에 항공이동 제한

[아시아경제 조유진 기자] 베트남이 코로나19 급속 확산에 주요 도시간 항공편 이동을 금지했다고 주요 외신들이 7일 보도했다.

보도에 따르면 베트남 당국은 일일 코로나19 확진자가 1000여명을 기록하자 주요 도시를 오가는 수십편의 항공기 운항을 중단하기로 했다고 밝혔다.

이날 베트남 보건당국에 따르면 전날 1019건의 지역감염이 발생했고, 지난 5일 하루 신규 확진자는 1089명으로 1000명을 넘어섰다.

베트남의 경제 중심지인 호찌민시에서만 무려 710명이 나왔고, 수도 하노이에서도 12명이 나와 열흘만에 확진자가 발생했다.



이날 오전 현재 276건의 지역 감염이 확인됐는데 이중 270건이 호찌민에서 나왔다.

이밖에 푸옌성(2건)을 비롯해 동나이성(2건)에서도 확진자가 나왔다.

한편 베트남은 지난 4월 27일부터 시작된 4차 유행으로 지금까지 확진자 1만8838명이 나왔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr