영광군, 9일까지 ‘공공근로사업’ 참여자 모집

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 9일까지 ‘2021년 하반기 공공근로사업’ 참여자 20명을 모집한다고 7일 밝혔다.

군은 사회적 취약계층에 대해 한시적인 일자리를 제공, 생계를 보호하고 근로의욕을 고취해 재취업의 기회를 제공하고 있다.

신청자격은 현재 만 18세 이상이고, 2인 이상 가구소득이 기준중위소득 65% 이하이면서 재산이 3억원 미만인 경우이다.

단, 국민기초생활보장법상 수급자, 1세대 2인 참여자, 공무원의 배우자와 자녀, 최근 3년 이내 타 재정지원사업 2회 이상 반복참여자 등은 참여가 배제된다.

모집인원은 ▲홍농 작은 도서관 도서 관리 ▲관광지 시설물 및 공중화장실 관리 ▲꽃길 조성 및 관광지 환경정비 등 5개 사업 20명이다.

신청은 신청서와 신분증 사본, 건강보험증 사본, 금융거래 정보제공 동의서를 가지고 오는 9일까지 해당 주소지 읍·면사무소에 제출하면 된다.

한편 군은 2021년 상반기 공공근로사업을 통해 재정지원 일자리에 투입돼 20명의 취약계층 일자리를 창출했다.

