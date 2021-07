'정권교체 공감' 윤석열·안철수 "중도 확장·실용 정치시대 열겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장과 안철수 국민의당 대표는 7일 오찬 회동을 하고 정권교체에 대한 공감대를 형성했다.

윤 전 총장 측 김기흥 부대변인과 안혜진 국민의당 대변인은 회동 후 브리핑에서 "두 사람은 확실한 정권교체를 통해 야권의 지평을 중도로 확장하고, 이념과 진영을 넘어 실용 정치시대를 열어가야 한다는 데 의견을 같이했다"고 밝혔다.

또 대변인들은 "정권교체를 위한 선의의 경쟁자이자 협력자임을 확인했다"며 "필요한 경우 언제든지 서로 만나기로 했고 정치적, 정책적 연대와 협력을 위해 필요한 논의를 계속 이어 나가기로 했다"고 전했다.

이날 윤 전 총장과 안 대표는 정치, 경제, 외교, 노동 등 다양한 분야에 대해 서로 의견을 나누고 소득주도성장, 탈원전정책, 전국민재난지원금 등 문재인 정부의 잘못된 정책을 고치고 바로 잡아야 한다는 데 의견을 같이 했다.

윤 전 총장은 오찬 후 기자들과 만나 "한국 정치의 중요한 정치인 안철수 대표를 당연히 만나야 하기 때문에 만나서 같이 점심 하면서 아주 좋은 분위기였다"면서 "앞으로 어떻게 해나갈지에 대한 대강의 방향에 대해 이야기를 많이 나눴다"고 말했다.

안 대표는 "정치를 시작한 윤 전 총장께 제가 초심을 가지며 고민했던 생각을 말씀드리면 좋겠다고 생각해 이 자리에 왔다"면서 "사실 윤 전 총장이 나오셔서 정권교체가 가능하겠구나 하는 희망을 만들어주셨고 그리고 저는 저 나름대로 최선 다해 서울시장 선거 야권 승리 이뤄냄으로서 정권교체에 한 걸음 더 가까이 다가가게 했다는 측면에서 보면 서로 간에 공통점이 있겠다 이런 얘길 했다"고 했다.

