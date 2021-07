비트코인 등 이용해 불법 외환거래…‘1.6조원’ 적발

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] #환전상을 운영하는 A씨와 조직원 3명이 외국환거래법 위반으로 검찰에 송치됐다. A씨 등은 2018년 7월부터 올해 초까지 현지 화폐로 해외 가상자산 거래소에서 비트코인을 구매한 후 자신들의 지갑으로 전송, 국내 거래소에서 매도한 원화 3000억원을 국내 다수 수취인에게 계좌이체 또는 현금 출금해 전달한 혐의를 받는다. 이를 통해 A씨 등은 송금대행 수수료 외에도 50억원에 달하는 가상자산 시세차익을 얻은 것으로 추정된다.

관세청 서울본부세관은 지난 4월~6월 ‘가상자산을 이용한 불법외환거래 기획조사’를 벌여 총 1조6927억원 규모의 불법거래를 적발했다고 7일 밝혔다.

주요 적발유형은 ▲자금추적 회피 목적의 불법 송금대행(8122억원) ▲가상자산 구매내역을 무역대금 또는 유학자금으로 속여 은행에서 해외송금(7851억원) ▲국내 신용카드로 해외 자동화기기(ATM)에서 현금을 인출한 후 현지 거래소에서 불법지급(954억원) 등이 꼽힌다.

서울본부세관은 이러한 수법으로 불법 외환거래에 가담한 33명을 적발해 14명을 검찰에 송치하고 15명에게 과태료를 부과했다. 이외에 4명은 현재 조사가 진행되는 중이다.

앞서 정부는 최근 가상자산 가격이 높게 형성되는 점을 악용해 자금세탁과 사기 등 불법행위가 끊이지 않는 점을 고려해 4월~9월을 ‘범정부 차원의 특별단속기간’으로 정하고 유관기관 합동으로 집중 단속을 벌이는 중이다.

이와 맞물려 관세청은 ‘가상자산 이용 불법외환거래 특별 단속 팀’을 구성해 조사역량을 강화, 집중 단속을 벌이고 있다.

이동현 서울본부세관 조사2국장은 “가상자산 구매자금을 무역대금, 해외 여행경비, 유학경비 명목으로 가장해 외환송금하거나 해외 자동화기기에서 외화를 직접 인출해 가상자산을 구입하는 경우 형사처벌 또는 과태료 부과 등의 제재를 받을 수 있다”고 경고했다.

또 “서울세관은 가상자산 관련 불법외환거래와 자금세탁 혐의에 대한 조사를 지속하고 밀수자금, 관세탈루 차액대금 등 범죄자금으로 가상자산을 이용하는 행위를 정밀 분석해 단속을 이어갈 계획”이라고 덧붙였다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr