[아시아경제 지연진 기자] 엑시콘 엑시콘 092870 | 코스닥 증권정보 현재가 14,150 전일대비 250 등락률 +1.80% 거래량 330,438 전일가 13,900 2021.07.07 14:55 장중(20분지연) 관련기사 엑시콘, 삼성전자에 21억원 반도체 검사장비 공급 한국거래소, 인터파크·지니뮤직 등 15개사 코스닥 공시우수법인 선정엑시콘 'DUT 테스트 시스템' 관련 특허권 취득 close 은 삼성전자에 106억원 규모의 반도체 검사 장비를 공급하는 계약을 체결했다고 7일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr