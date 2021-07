[아시아경제 지연진 기자] 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 3,900 등락률 +4.31% 거래량 1,901,750 전일가 90,400 2021.07.07 14:55 장중(20분지연) 관련기사 [단독]"코로나 국산 DNA 백신 끝까지 개발…안전성으로 승부"정부, 국산 코로나19 백신 '선구매'…"임상 3상 총력 지원"(종합)정부, 국산 코로나19 백신 선구매 추진…"3분기 임상 3상 총력 지원" close 은 인도네시아 식약청이 코로나19 예방 DNA 백신(GX-19N)의 2/3상 임상시험 계획 승인했다고 7일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr