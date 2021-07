창원대학교, '뉴노멀' 교육 환경에 맞춰 디지털 학습기기 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교가 뉴노멀 온라인 교육 환경에 맞춰 학생들에게 노트북을 지원하는 등 디지털 학습권 강화에 속도를 낸다.

창원대학교는 코로나19 장기화로 온라인 수업이 일상화된 상황 속에서 '디지털 공유 지원사업'을 통해 재학생들에게 노트북을 제공해 원활한 원격 교육과정 참여와 학습활동을 지원한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 대학 비대면 긴급지원사업의 하나로, 비대면·온라인 교육 환경에서 소외되는 학생이 없도록 학생들의 학습권 보장과 정보 접근성을 높여 디지털 기기로 인한 교육격차를 해소하기 위해 추진됐다.

사업에 참여한 학생들은 "대학에서 제공한 노트북으로 비대면 수업에 원활하게 참여할 수 있었다"며 "학업 향상에 실질적 도움이 돼 만족도가 높고, 앞으로 사업이 확대돼 더 많은 학생이 혜택을 받을 수 있길 기대한다"라고 전했다.

이호영 총장은 "코로나19로 인해 급격히 변화한 교육 환경에 걸맞은 온라인 학습권 강화와 양질의 교육 서비스를 위해서는 디지털 기기 지원이 필수적으로 이뤄져야 한다"며 "디지털 기기로 인한 교육격차가 정보 불평등, 학습격차로 이어지지 않도록 디지털 사각지대를 없애는 맞춤형 지원정책을 펼쳐 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr