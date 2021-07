6일 오후 4명 추가감염 집단감염 지속

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수 사우나발 코로나19 집단감염이 지속되는 가운데 확진자 2명이 추가로 발생해 사우나발 확진자가 모두 11명으로 늘었다.

7일 여수시에 따르면 전날 실시한 전수검사에서 이날 오전 2명이 양성 판정을 통보받은데 이어 오후에 4명이 추가로 양성판정을 받으면서 여수지역 누적확진자는 232명으로 늘었다.

5일과 6일 양성판정을 받은 확진자들은 모두 ‘사우나’발 확진자들로 222번 확진자가 다녀간 사우나를 이용한 이들과 가족들이다.

