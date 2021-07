[아시아경제 지연진 기자] 에코프로에이치엔 에코프로에이치엔 383310 | 코스닥 증권정보 현재가 155,300 전일대비 2,200 등락률 -1.40% 거래량 87,739 전일가 157,500 2021.07.07 14:37 장중(20분지연) 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래'쪼갠' 기업들, 주가는 제각각“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 삼성엔지니어링과 101억원 규모의 온실가스 저감 설비(RCS) 공급 계약을 체결했다고 7일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr