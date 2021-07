[아시아경제 박소연 기자] 바이오스마트 바이오스마트 038460 | 코스닥 증권정보 현재가 9,290 전일대비 2,140 등락률 +29.93% 거래량 24,031,020 전일가 7,150 2021.07.07 14:37 장중(20분지연) 관련기사 “원전주” 고공행진! 내일 더 갑니다제2의 휴마시스, 기대하셔도 좋습니다예방 물질 개발 성공! ‘원샷’ 백신 등장! close 가 강세다.

바이오스마트는 7일 오전 오후 2시22분 기준 전일보다 2140원(29.93%) 오른 9290원에 거래되고 있다.

바이오스마트는 시가총액 1866억원, 코스닥 591위다. 상장주식수는 2008만7800주다. 액면가는 1주당 500원이다.

바이오스마트는 자회사 에이엠에스바이오를 통해 유전자 증폭 방식의 코로나19 진단키트 기술을 보유중이다.

