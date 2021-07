[아시아경제 지연진 기자] 노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 31,400 전일대비 850 등락률 +2.78% 거래량 1,412,429 전일가 30,550 2021.07.07 14:36 장중(20분지연) 관련기사 노랑풍선, 자유여행 플랫폼 오픈 후 항공권 구매 4배 이상 증가… 신규 고객 50%↑노랑풍선, 자체 개발한 ‘자유여행 플랫폼’ 공식 오픈…플랫폼 기반 사업 본격화[특징주]노랑풍선, 백신접종자 해외 단체여행 허용 소식에 ↑…'홈쇼핑서 이미 대박' close 은 보통주 1주당 신주 2를 배정하는 무상증자를 결정했다고 7일 공시했다. 신주 배정기준일은 이달 23일이며 다음달 17일 상장한다.

