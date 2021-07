[아시아경제 문혜원 기자]호식이두마리치킨이 배달앱 요기요를 통해 전 메뉴 최대 7000월 할인 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.

8일까지 진행되는 이벤트는 호식이두마리치킨 전 메뉴를 요기요 앱을 통해 호식이두마리치킨 3000원+프랜차이즈 전용쿠폰 1000~4000원이 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

할인 프로모션 비용은 전액 호식이두마리치킨 가맹본부에서 부담한다.

