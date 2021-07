태국, '시노백 접종' 의료진에 화이자 부스터샷 허용

[아시아경제 조현의 기자] 태국 당국이 시노백 코로나19 백신을 접종 완료한 의료진에 대한 화이자 부스터샷 접종을 허용했다.

7일 현지 언론에 따르면 태국 국가백신위원회는 전날 코로나19 대응 일선에서 활동하는 의료·보건 관계자들에게 화이자 백신을 부스터샷으로 접종하는 방안을 승인했다.

코로나19상황관리위원회(CCSA) 우돔 까친톤 고문은 "의료계 종사자들이 아스트라제네카 백신 또는 미국 정부가 제공한 화이자 백신 150만회 분을 이용한 부스터샷의 첫 번째 접종자가 돼야 한다"고 말했다.

태국 당국은 신규확진 30%가량을 차지하는 인도발 델타 변이 바이러스 문제를 해결하기 위해 이같은 결정을 내린 것으로 전해졌다.

우돔 고문은 "태국에 공급됐거나 곧 공급되는 백신 중 델타 변이 예방 효과는 화이자 백신이 가장 높고 아스트라제네카와 시노백이 그 뒤를 이었다"고 말했다.

태국 당국이 중국산 시노백 백신을 맞은 의료계 종사자들에게 화이자 백신을 추가 접종하기로 한 것은 최근의 회의록 유출 파문을 의식한 것으로 보인다.

지난달 말 보건 전문가가 "화이자 백신이 의료진에 부스터샷으로 접종되면 이는 시노백이 코로나로부터 보호하지 못한다는 것을 인정하는 것과 마찬가지가 된다"고 말한 회의록이 온라인상에 유출되면서 논란이 됐다.

지난 2월 말 백신 접종을 시작한 태국에서는 의료진이 첫 대상자였고 대부분 시노백 백신을 맞았다. 그러나 백신 접종을 완료한 의료진 수백 명이 코로나에 감염됐고 이 중 일부는 중증이라는 보도들이 나오면서 시노백의 효능에 대한 의구심이 커졌다.

이런 상황에서 정부 회의에서 시노백의 예방 효과가 낮음을 인정하는 듯한 발언이 나오면서 코로나19 최전선에 있는 의료진이 화이자 부스터샷을 먼저 맞아야 한다는 여론이 일었다.

