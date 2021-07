[아시아경제 이지은 기자] 국가정보원은 지난 1960년~1980년대 중앙정보부·안전기획부 수사과정에서 인권침해를 당한 피해자와 유족들에게 7일 박지원 국정원장 명의의 사과 서한을 발송했다고 밝혔다.

사과 대상은 과거 중정·안기부로부터 불법구금·자백강요 등 인권침해를 당한 '인민 혁명당 사건', '남조선 해방 전략당 사건' 등 1기 진실화해위원회로부터 국가사과를 권고 받은 27개 사건의 피해자 및 유족, 가족 등이다.

국정원은 "생존과 주소가 확인된 피해자들에 대해서는 직접 사과 서한을 보냈다"며 "이미 작고하신 분들과 주소가 파악되지 않는 분께는 서한을 발송하지 못해 부득이하게 이 자료를 통해 사과드린다"고 밝혔다.

