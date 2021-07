'억만장자들의 여름캠프' 2년만에 개최

지난해 코로나19로 중단된 선밸리 콘퍼런스 2년만에 열려



[아시아경제 권재희 기자] '억만장자들의 여름캠프'로 알려진 '앨런 앤 컴퍼니 선밸리 콘퍼런스'가 2년만에 다시 개최됐다. 매년 7월초 미국 아이다호주의 휴양지 선밸리에서 열리는 선밸리 콘퍼런스는 지난해 코로나19 대유행으로 중단됐다 올해 다시 문을 열었다.

6일(현지시간) NPR 등 미 현지 언론에 따르면 이날부터 일주일간 열리는 선밸리 콘퍼런스에는 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)와 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO) 등 정보통신(IT) 및 미디어분야의 영향력있는 인물들이 참석한다.

1983년부터 시작된 이 행사는 IT와 미디어, 정계 등 각 분야 유명인사 300여명이 휴가를 겸해 참석하는 비공개 행사다. 약 40여년간 매년 열린 선밸리 콘퍼런스는 제프 베이조스 아마존 창업주, 워렌 버핏 버크셔 해서웨이 회장, 오프라 윈프리 등이 단골 손님으로 꼽힌다. 도널드 트럼프 행정부 당시 미 중앙정보국(CIA) 국장이었던 마이크 폼페이오도 이 행사에 참석한 것으로 알려져있다. 마우리시오 마크리 전 아르헨티나 대통령도 참석한 바 있다.

이번주에 선밸리 콘퍼런스에 참석하는 주요 인사들의 총 재산은 1조달러 이상에 달할 것으로 관측된다.

리서치업체 채텀 로드 파트너스의 미디어 분석가 콜린 길리스는 "이는 엘리트주의"라고 평가했다.

업계 거물들이 참석하는 비공개 행사 선밸리 콘퍼런스의 복장규정은 평상복과 야외복이다. 낮에는 테니스 경기와 골프경기, 하이킹, 래프팅 등 다양한 활동이 이어지며 저녁에는 칵테일 파티와 저녁식사가 이어진다.

선밸리 콘퍼런스에서 비즈니스를 위한 공식적인 행사는 진행되지 않지만, 각계 거물들은 이 행사에서 일주일여간 머물며 쌓은 친분을 통해 비즈니스를 성사시키기도 한다. 베이조스는 선밸리 콘퍼런스 참석을 통해 언론사 워싱턴포스트(WP)를 인수한 것으로 알려져있다. 이 때문에 애널리스트와 투자자들은 선밸리 콘퍼런스에 참석한 인물들의 사진을 살펴보고 앞으로 일어날 '빅 딜'에 관한 단서를 찾는다.

한편 이재용 삼성전자 부회장도 2002년부터 이 행사에 꾸준히 참석해온 것으로 알려져 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr