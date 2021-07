남원시농업기술센터, 비대면 ‘식생활교육’ 진행

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시농업기술센터(소장 고인배)가 지난달 14일부터 30일까지 비대면 식생활교육 추진을 위해 교육희망 남원시민 20명을 모집했다.

7일 남원시농업기술센터 이번 교육은 남원시 유튜브 채널을 이용한 비대면 교육으로 오는 9일부터 12월 10일까지 총 6회(매달 둘째주 금요일) 진행된다.

코로나19 면역력 강화를 위해 제철 식재료를 활용해 삼계밥, 전복간장, 생맥산수박화채에 대한 조리법을 시작으로 연자밥, 연잎저육찜, 연근김치 담그기 등 고은정 요리연구가 대표의 진행으로 다양한 음식도 전수할 예정이다.

농업기술센터 담당자는 “이번 식생활교육을 통해 코로나19 장기화에 따른 외식문화 침체로 가정 내 안전한 식생활 문화 및 화목한 가족분위기를 조성해 지역시민의 지친 몸과 마음을 채우는 치유음식 만들기로 우울증을 극복하고자 한다”고 말했다.

