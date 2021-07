쿼터백, AI 기반 ‘테마형 EMP’ 서비스 출시

[아시아경제 이민지 기자] 글로벌 ETF 분산투자 기반 인공지능(AI) 자산관리 서비스 쿼터백이 메가트렌드에 공격적으로 투자할 수 있는 ‘테마형 EMP’ 투자 일임 서비스를 출시했다고 7일 밝혔다.

EMP는 ETF Managed Portfolio의 약자로서, 다양한 자산과 종목에 분산 투자하는 ETF를 활용한 포트폴리오를 말한다. 높은 분산 효과에 따라 투자 전문가들이 널리 이용할 뿐만 아니라, 소액으로도 효율적인 포트폴리오를 구성할 수 있다.

쿼터백이 새롭게 선보인 테마형 EMP는 장기 테마 관련 주식형 ETF를 활용한 공격적 성향의 투자 일임 서비스이다. 메가트렌드들은 단기적 경기순환에 연동되기보다는 초장기 성장성이 기대되므로, 긴 호흡에서 꾸준히 높은 자산 성장을 기대할 수 있다. 또한, 투자자들이 실생활에서 경험하고 있는 세상의 변화와 관심사를 투자로 연결할 수 있어, 보다 직관적이고 긴 호흡의 투자가 가능하다는 특징이 있다.

쿼터백이 새롭게 제공하는 테마형 EMP는 총 6종으로서 △착한기업 △고령화사회 △스타트업·공모주 △블록체인 △MZ세대 △1인 가구 수혜업종에 집중하는 ‘나혼자산다’ 등으로 구성됐다.

쿼터백 테마형 EMP는 정교한 알고리즘에 기반한 포트폴리오 구성과 자동 리밸런싱이 제공된다. 종목 선택의 어려움과 오래 보유한 종목들에 대한 관리의 어려움, 편중된 투자의 높은 변동성 해소 등에서 다른 투자 방식 대비 강점을 보유하고 있다.

투자자문업과 투자일임업 라이선스를 모두 보유한 쿼터백은 포트폴리오 종목 구성과 매월 1회 이상의 정기 리밸런싱, 투자자 대상 정기적 보고서 제공까지 모든 투자 프로세스를 AI가 자동 처리해 편의성도 갖추고 있다.

장두영 쿼터백그룹 대표는 “쿼터백 고객들이 소중한 일상에 더 집중할 수 있도록, 자금만 맡기면 투자, 위험 관리는 물론 노후 설계까지 책임질 수 있는 디지털 자산관리 서비스 고도화에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

