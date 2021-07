방통위, KBS·방문진 이사 후보 공모…14일간 모집

8월 중순~말 방통위 의결

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회가 오는 20일까지 14일간 한국방송공사(KBS)와 방송문화진흥회(방문진) 임원 후보자 공모를 진행한다고 7일 밝혔다.

방통위는 이날 제28차 전체회의에서 공영방송 이사 선임절차에 면접심사를 도입하는 방안을 포함한 '한국방송공사·방송문화진흥회·한국교육방송공사 임원 선임계획'을 의결했다고 밝혔다.

지원자는 심사과정에서 지역성과 방송 전문성, 사회 각 분야의 대표성 등이 고려될 수 있도록 이에 대한 사항을 작성·제출하면 된다. 지원자는 하나의 공영방송 이사 후보자에만 지원할 수 있어 KBS·방문진·한국교육방송공사(EBS) 이사 후보 중 하나를 택해야 한다.

방통위는 공모절차가 종료되는 7월 말 이사 후보 지원자들의 지원서를 방통위 홈페이지에 공개하고 국민 의견을 수렴한다. 8월 후보자 결격사유 확인, 후보자 선정을 진행한다.

방문진 이사 및 감사 선임은 8월 중순 방통위 의결을 통해 확정된다. KBS 이사의 경우 방통위 의결을 거쳐 대통령이 최종 임명해 8월 말 최종 절차가 마무리될 예정이다.

