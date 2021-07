기재차관 "60세 이상 정년연장 검토 안 한다"(종합)

7일 비상경제 중앙대책본부 브리핑

"고령자 고용 활성화 중요" 강조

정년 연장에 대해선 선 그어

[세종=아시아경제 문채석 기자] 이억원 기획재정부 1차관이 7일 정부서울청사에서 열린 비상경제 중앙대책본부(중대본) 브리핑에서 정년연장 관련 질의에 "정부는 60세 이상 정년연장을 검토하고 있지 않다"고 말했다.

이날 이 차관은 고령자 고용의 중요성에 대해 강조하면서도 당장은 정년연장을 검토하지 않고 있다는 뜻을 분명히 밝혔다.

그는 "인구정책 과제 중 가장 중요한 과제가 인구절벽 충격에 따른 노동 공급 감소 문제고, 어떻게 양적으로 보완하고 질적으로 개선하느냐가 될 것"이라며 "그런 관점에서 보면 고령자 고용 활성화는 매우 중요한 과제"라고 환기했다.

이어 "(고령자의) 소득 확보, 사회 기여, 건강 유지 등 여러 가지 측면에서 고령자 고용이 굉장히 중요한 측면이 있다"며 "고령자 노동 수요 측면에서 보더라도 기업들이 고령자의 특성에 따라 인력을 확보하려는 그런 수요가 있기 때문에 고령자 노동 공급을 어떻게 원활하게 연계하고 미스매치를 해소할 수 있는지 다양한 방안들을 논의하는 게 주 목적"이라고 덧붙였다.

이 차관은 "정부는 60세 이상 정년 연장 문제를 검토하고 있지 않다"며 "정년 연장 이슈는 이번 인구 태스크포스(TF) 논의의 대상이 아니었고, 실제 논의된 바도 없다는 점을 말씀드리겠다"고 언급했다.

'휴먼 뉴딜' 쪽으로 한국판 뉴딜 2.0 정책의 가닥이 잡힌 게 아니냐는 질문에 대해선 "아직 작업 중"이라며 말을 아꼈다. 그러면서 지난해 7월14일 한국판 뉴딜 정책 시행 후 240여개 발굴 과제 중 191개의 개선 방안을 마련했다고 알렸다.

이 차관은 "(한국판 뉴딜 추진 결과) 민간 기업들의 인공지능(AI) 데이터 사업 본격 참여 등 신산업 생태계가 형성됐고, 신·재생에너지 투자계획 발표 등에 관한 민간투자가 확대된 부분이 있다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr