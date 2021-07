용인시 학원 종사자 등 15일까지 진단검사 받아야

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 관내 학원 종사자들을 대상으로 오는 15일까지 코로나19 진단을 위한 PCR 검사를 받도록 행정명령을 내렸다.

용인시는 최근 수도권을 중심으로 학원 내 원어민 강사를 통한 집단감염이 발생하고 델타 변이가 확산함에 따라 지역사회 내 감염을 차단하기 위해 관내 학원 종사자들이 PCR 검사를 의무적으로 받도록 하는 행정명령을 6일 내렸다고 7일 밝혔다.

이번 검사 대상은 체육시설로 등록된 체육입시학원을 비롯해 관내 학원 2043개소에 근무하는 강사 8440명과 직원, 운전사 등이다.

검사는 처인ㆍ기흥ㆍ수지구의 3개 보건소에 마련된 임시선별진료소에서 진행된다. 검사비는 무료다. 검사 결과는 24시간 내 개인 휴대전화 문자 등으로 통보된다.

다만 교습소 종사자는 대상에서 제외되고 학원 종사자라도 예방접종을 2회 완료했거나 1차 접종 후 2주가 지났다면 검사를 받지 않아도 된다.

시 관계자는 "이번 조치에 불응 후 코로나19 확진 판정을 받으면 감염병예방법에 따라 200만원 이하 벌금 부과와 함께 방역 비용에 대한 구상권까지도 청구될 수 있다"며 "지역사회내 코로나19 확산 방지를 위해 적극 협조해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr