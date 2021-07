국민銀 "KB골든라이프X 친구 소개하면 커피쿠폰 증정"

KB골든라이프X를 소개하면 커피 쿠폰이 팡팡!

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 오는 31일까지 KB골든라이프X ‘친구 소개 이벤트’를 실시한다고 7일 밝혔다.

KB골든라이프X는 활동적이고 진취적인 중ㆍ장년층을 위한 웹기반 온라인 서비스이며 헬스케어ㆍ라이프정보ㆍ금융ㆍ참여 등 고객 맞춤형 콘텐츠를 제공한다.

이번 이벤트는 추천받은 친구가 신규 가입 시 추천인 닉네임을 등록하면 자동으로 응모된다. 선착순 1000명을 대상으로 KB골든라이프X를 추천한 소개 회원과 추천을 받아 가입한 신규 회원 모두에게 스타벅스 커피 쿠폰을 제공한다. 또한 이번 이벤트에서 가장 많은 신규회원을 추천한 고객 1등에게는 다이슨 에어랩을 2등에게는 갤럭시 버즈 프로를 제공한다.

KB국민은행 관계자는 “이번 이벤트를 통해 푸짐한 경품도 받고 KB골든라이프X의 서비스와 혜택도 지인들과 함께 경험할 수 있는 기회가 됐으면 한다”며, “앞으로도 KB골든라이프X 회원들이 다양한 혜택과 재미를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr