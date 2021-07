[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회는 신협사회공헌재단의 누적기부금액이 400억원을 돌파했다고 7일 밝혔다. 이는 지난해 5월보다 2배 가까이 늘어난 규모다.

신협재단은 2014년 설립된 한국 최초의 사회공헌 전문 기부협동조합으로 임직원들의 자발적인 기부로 운영된다. 재단이 기부금을 바탕으로 지원한 취약계층은 약 17만명에 달한다.

김윤식 재단 이사장은 “앞으로도 다양한 사회적 가치를 창출하며 지역사회와 신협의 동반성장을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

