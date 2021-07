오아시스마켓 "500억 추가 투자 유치…기업가치 7500억 인정"

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓은 7일 글로벌 사모펀드 유니슨캐피탈로부터 500억원 규모의 투자를 유치했다고 밝혔다. 500억원 전액은 신주(보통주)로 발행한다.

이번 투자에서 인정된 총 기업가치는 7500억원(투자 후 밸류, Post Value)으로 지난 4월 인정된 기업가치의 약 2.5배 수준이라고 회사 측은 밝혔다. 지난해 4월 한국투자파트너스로부터 1526억원 밸류의 첫 투자를 유치한 것과 비교하면 1년 3개월여 만에 기업가치가 5배 가까이 상승했다는 설명이다.

안준형 오아시스마켓 사장(CFO)은 "코로나19 사태로 비대면 소비가 확산하는 가운데 자금력을 앞세운 기업들을 제치고 새벽배송업계에서 공고한 3위를 차지하고 있다는 점, 전자상거래업체에서 유일하게 흑자를 기록하고 있다는 점 등에서 좋은 평가를 받았다"고 말했다.

온라인 사업에 앞서 서울 및 수도권의 주요 지역에 42곳의 직영 오프라인 매장을 오랜 기간 운영해왔다는 점도 주요 경쟁력으로 꼽혔다. 친환경·유기농 상품을 일반 상품 가격으로 판매해 입소문으로 소비자들의 이목을 끌었다는 점도 주효했다는 설명이다. 오아시스마켓 회원 수는 80만명 가량이다.

이번 퉅자 유치로 누적 투자 금액은 866억원이 됐다. 모회사인 지어소프트로 투자된 금액을 합치면 1066억원으로 그룹 내 누적 투자 금액은 1000억원을 넘어섰다.

오아시스마켓은 "최근 미국 사업 진출을 위해 모회사인 지어소프트가 개발해 오아시스마켓 물류 현장에 접목한 국내 물류 IT 기술 '오아시스루트'에 대한 미국 특허를 출원하는 한편 경기 성남, 의왕, 경북 언양에 스마트 물류 기지를 마련하며 사업을 확장하고 있다"고 설명했다.

