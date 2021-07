국민의힘 "코로나 4차 대유행 현실화…정부의 무능한 방역탓"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 7일 코로나19 4차 대유행이 현실화된 것과 관련해 정부의 무능을 꼬집었다. 델타 바이러스 감염 사례 등이 확인된 상황에서 1차 접종자 실외 마스크 쓰기 의무 해제 선언 등은 섣불렀다는 지적도 나왔다.

황보승희 국민의힘 수석대변인은 이날 "오늘 코로나19 신규 확진자 수가 6개월 만에 1200명을 넘어섰다"며 "우려를 했던 4차 대유행이 현실로 다가온 것"이라고 지적했다.

그는 "특히나 국내 확진자 절반이 변이 바이러스 감염인 상황에서 일반 감기 증세와 비슷하고 전파력도 강한 변이 바이러스 확산은 국민의 생명과 안전에 더욱 치명적일 수 있다"면서 "잇따른 델타 변이 바이러스 집단감염과 젊은층 중심의 감염사례 급증, 낮은 백신 접종 속도 등 대유행의 위험신호는 이미 도처에서 감지되고 있었다"고 지적했다. 그는 "정부는 이동량이 증가하는 여름 휴가철을 앞두고 너무도 성급히 방역지침 완화부터 꺼내 들었다"면서 " 국내에서 델타 변이 바이러스 감염 사례가 발견되었음에도 1차 접종자의 실외 마스크 쓰기 의무 해제를 선언하기까지 했다"고 지적했다.

황보 수석대변인은 "정부는 ‘원스트라이크 아웃제’, ‘구상권 청구’로 애먼 소상공인과 자영업자들을 겁박하고 국민에게 책임을 돌리지 말라"며 "지난 1년 6개월간의 국민의 헌신과 희생을 물거품으로 만들고 있는 것은 다름 아닌 정부의 안이하고 무능한 방역대책"이라고 규정했다.

이어 "국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 존재 이유"라며 "정부는 방역의 컨트롤타워임을 명심하고 확산세를 막기 위해 모든 총력을 기울여야 한다"고 강조했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr