3280대도 '흔들'…주춤한 코스피

코스닥은 순항…장중 1050 돌파하기도

[아시아경제 이민우 기자] 최근 3300을 웃돌며 신고가를 경신했던 코스피가 3280대마저 흔들리며 주춤하고 있다. 반면 코스닥은 강보합세를 유지하는 모습이다.

7일 오후 1시53분 기준 코스피는 전날 대비 0.74% 떨어진 3280.86을 기록했다. 3303.59로 약보합 개장 이후 한때 3279.31까지 내려가기도 했다. 전날 3305.21로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 달성한 것과 상반된 분위기다.

외국인과 기관의 팔자행렬에도 개인의 순매수가 계속됐다. 개인들은 1조538억원어치 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 3414억원, 7211억원어치를 순매도했다.

거의 모든 업종이 하락세다. 철강·금속(-1.50$), 금융업(-1.49%), 은행(-1.41%), 전기가스업(-1.39%) 등의 순서였다. 종이·목재(2.65%), 서비스업(0.48%) 등은 올랐다.

코스닥은 순항 중이다. 같은 시간 전날 대비 0.36% 오른 1048.77을 기록하며 강보합세를 이어갔다. 1049.72를 기록했다. 한때 2001년 이후 최고치인 1050.31까지 올랐다.

외국인의 매수세가 두드러졌다. 외국인들은 1093억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 991억원, 80억원어치를 팔아치웠다.

상승 업종이 다수였다. 종이·목재 업종의 상승폭이 1.99%로 가장 컸다. 이어 정보기기(!.78%), 의료·정밀기기(1.68%), 제약(1.36%), 인터넷(1.14%) 등의 순서였다.비금속(-2.10%), 방송서비스(-1.43%), 금속(-1.31%) 등은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr