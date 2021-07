[류태형의 객석에서] 한국 클래식의 희망 피아니스트 김수연&첼리스트 한재민

클래식 공연계에서 2020년은 악몽의 해였다. 예정된 공연이 줄줄이 취소되고 유명 연주자와 연주단체는 자가격리보다 내한 포기를 택했다. 비무장지대에 동식물이 자라나듯 그동안 코로나로 움츠러들었던 음악계에 뉴 노멀이 자리 잡았다. 입장 시 체온 측정, QR코드 입력과 한 자리 띄어 앉기 같은 새로운 방식들이 낯설지 않게 됐다. 백신 접종 소식이 들리고 자가격리를 감수하며 내한하는 연주자도 볼 수 있었다. 2020년에 미뤄졌던 콩쿠르가 연이어 열리면서 낭중지추(囊中之錐)인 한국의 연주자들이 하루가 멀다 하고 보내오는 입상 소식은 난리 중의 위안이었다.

몬트리올 콩쿠르의 김수연(1위), 제오르제스 에네스코 국제콩쿠르 첼로 부문의 한재민(1위)·피아노 부문의 박연민(1위)· 바이올린 부문의 위재원(2위), 프라하의 봄 국제음악콩쿠르에서는 피아노 부문의 이동하(1위)와 이재영(2위)·현악4중주 부문 아레테 스트링 콰르텟도 한국 연주단으로는 처음 1위에 오르며 특별상 5개를 휩쓸었다. 일드프랑스 피아노 콩쿠르에서는 박영호가 1위, 김현지가 2위와 리옹 쇼팽 협회 특별상을 수상했다. 최근에는 바리톤 김기훈이 카디프 콩쿠르에서 우승했다는 소식도 전해졌다.

많은 영예의 주인공들 가운데 상반기 한국 연주자가 보내온 잇단 낭보의 신호탄이 돼준 두 연주자, 김수연과 한재민에 대해 알아본다.피아니스트 김수연(27)은 가족 중 유일하게 음악을 한다. 세 살 때 선물받은 장난감 피아노를 좋아했다. 동요를 들으면 혼자 옮겨 치곤 했다. 이런 모습을 본 부모님의 권유로 다섯 살 때부터 수원의 동네 피아노학원에 다니기 시작했다.

김수연 "청중 그리웠던 카메라 앞 연주"

바이엘부터 시작한 건 콩쿠르 우승자도 마찬가지다. 김수연은 그때부터 지금까지 은사 허은주, 김은옥으로부터 삶과 예술을 배웠다. 한국예술영재교육원에서는 강충모의 지도 아래 폭넓은 레퍼토리를 다루며 좋은 소리와 음악적 상상력 등 필수 요소들도 배웠다. 2013년 잘츠부르크 모차르테움에서 만난 파벨 길릴로프는 설득력 있는 연주에 대해 고민하고 답도 찾는 제자에게 믿음을 심어준 스승이었다. 김수연은 길릴로프로부터 악보에 충실하며 자기만의 인터프리테이션까지 만드는 과정을 구체적으로 배웠다. 그는 현재 오스트리아에서 학사·석사 학위를 받고 최고 연주자 과정에 재학 중이다.

김수연은 2005년 금호 영재 콘서트로 데뷔한 이후 2014년 요한 네포무크 훔멜 콩쿠르 1위, 2018년 헤이스팅스 피아노 협주곡 콩쿠르 2위, 2020년 모차르트 콩쿠르 2위에 올랐다. 조성진이 우승한 2015년 쇼팽 콩쿠르에서 준결선까지 진출한 김수연을 기억하는 사람도 많다.

캐나다에서 열리는 몬트리올 국제 음악 콩쿠르는 만 33세 이하 젊은 음악가를 발굴하고 지원하는 대회다. 성악, 바이올린, 피아노 부문이 한 해씩 돌아가면서 열린다. 바이올린 대회에서 2006년 조진주와 최예은이 각각 1위와 2위, 2016년 김봄소리가 2위로 입상했고 2015년 성악 대회에서 테너 김건우와 소프라노 박혜상이 1위와 2위에 올랐다. 피아노 부문 한국인 입상자는 김수연이 최초다. 상금 3만달러와 몬트리올 심포니 협연, 북미 투어의 기회를 잡았다.

지난해에서 올해로 연기된 콩쿠르가 온라인으로 치러진다는 소식을 12월에 듣고 김수연은 놀랐지만 담담하게 연습을 이어갔다. 4월 초중순, 미리 선별된 27명의 연주자가 각기 다른 도시에서 녹음을 마쳤다. 결과 발표 후 추가로 결선 무대 촬영을 했다. 첫 촬영은 4월 초, 김수연이 거주하는 잘츠부르크로부터 조금 떨어진 빈에서 녹음을 마쳤다. 바흐 이탈리아 협주곡, 쇼팽의 여러 작품과 프로코피예프 소나타 3번을 연주했다. 이후 4월30일 파이널리스트 명단이 발표됐다. 결선 연주는 1주 후 벨기에 브뤼셀에서 촬영했다. 베토벤과 스크랴빈의 소나타, 라벨 ‘밤의 가스파르’를 연주했다. 콩쿠르 위촉곡인 존 버지의 프렐류드도 포함됐다.

김수연은 같은 시기 치러진 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 한국인으로는 유일하게 준결선에 진출한 상태였다. 두 콩쿠르를 동시에 준비하며 영상 촬영용 연주까지 하는 등 저글링해야 했다. 온라인과 오프라인 콩쿠르 무대. 부담감은 어느 쪽이 더 컸을까. 김수연은 카메라와 녹음기 앞에서 연주하는 쪽이 더 힘들었다고 밝혔다. 비어 있는 벽을 보고 대화하면서 말투와 표정에 모든 감정과 의미까지 가득 담아야 하는 것 같은 도전이었다. 청중이 있는 무대에서는 의도하지 않아도 현장의 공기 떨림과 전달이 느껴진다는 김수연. 힘든 과정을 모두 통과하고 우승까지 거머쥔 그가 진짜 청중 앞에 서는 모습을 보고 싶다. 80세가 넘었지만 점점 더 진화하는 피아니스트 마르타 아르헤리치의 연주를 동경한다는 김수연은 오는 가을 펼쳐질 쇼팽 콩쿠르에 다시 도전할 예정이다.

한재민 "바이올린 곡도 첼로로 켜고 싶어"

첼리스트 한재민은 2006년생인 만 15세 청소년이다. 지난 3월 지중배가 지휘한 한경필하모닉과 쇼스타코비치 협주곡 1번을 협연한 한재민의 연주에 놀랐다. 믿을 수 없을 만큼 성숙한 기교로 과감하게 곡을 해석했기 때문이다. 그로부터 2개월 뒤 에네스코 콩쿠르에서 한재민의 우승 소식이 전해졌을 때 그럴 만하다고 고개를 끄덕였다. 한재민은 에네스코 콩쿠르의 모든 부문을 통틀어 최연소 우승 기록도 세웠다.

에네스코 콩쿠르는 루마니아 출생의 작곡가 겸 바이올리니스트인 제오르제스 에네스코를 기념해 1958년부터 부쿠레슈티에서 열리는 대회다. 2년 주기로 피아노, 바이올린, 첼로, 작곡까지 총 네 부문을 대상으로 열린다. 역대 한국인 수상자로는 피아니스트 안종도(2009년 3위)·손정범(2011년 1위 없는 2위), 바이올리니스트 신아라(2009년 2위)·배원희(2014년 3위)·김계희(2016년 1위)·김동현(2016년 2위), 첼리스트 홍은선(2014년 1위)이 있다. 지난해 개최 예정이었던 에네스코 콩쿠르는 코로나19로 연기돼 연도는 변경하지 않고 올해 대회를 2020 에네스코 콩쿠르로 표기했다.

부모 모두 음악을 전공한 음악가정에서 태어난 한재민은 다섯 살 때 피아노와 바이올린부터 시작했다. 곧 첼로로 전향했는데 바이올린보다 큰 악기의 울림에 흥미를 느꼈기 때문이다. 중학교 2학년을 마치고 한국예술종합학교에 진학했다. 일찍이 다비드 포퍼 콩쿠르, 돗자우어 콩쿠르에서 1위를 수상했지만 성인 대상 콩쿠르에 나간 건 이번이 처음이었다. 음악을 객관적으로 바라보며 연습할 수 있기에 ‘경험 삼아’ 도전했다고 한다. 다른 참가자들 모두 피아노 반주자를 데리고 왔다. 그러나 한재민만 주최 측에서 정해준 루마니아 피아니스트와 함께 연주했다. 이는 에네스코 소나타를 연주할 때 루마니아적인 정서 표현에 많은 도움이 됐다. 한재민은 요즘 이슈트반 바르더이와 지안 왕의 연주를 즐겨 듣는다. 앞으로 나이 제한에 근접할 때까지 가능한 한 많은 콩쿠르를 경험해보고 싶다고 말했다.

한재민은 지휘에도 관심이 많다. 이번 콩쿠르 연주를 지휘한 지휘자 겸 첼리스트 니콜라이 알트슈테트가 한재민에게 조언했다. "연주하는 곡을 지휘해보면 곡에 대한 시각이 달라진다”며 “하이든이나 슈만같이 크지 않은 편성의 협주곡을 언젠가 꼭 지휘해보라"고. 한재민은 현악기 가운데 음역대가 가장 넓은 악기이기 때문에 바이올린 소나타를 첼로로 연주하는 시도도 많이 해보고 싶다고 말했다. 특히 베토벤 첼로 소나타 전곡 연주나 브람스의 3개의 바이올린 소나타와 2개의 첼로 소나타를 한 공연에서 완주해보고 싶다는 당찬 계획도 품고 있다.

뛰어난 한국인 연주가들이 해마다 계속 배출되지만 만족하기에는 이르다. 그들이 설 무대는 아직 너무나 부족하기 때문이다. 클래식 문화와 저변의 확충은 여전한 과제다. 탁월한 연주가들과 그들의 연주를 보고 싶어하는 청중까지 함께 품어줄 무대가 많이 만들어져야 한다.