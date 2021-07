김종인 "尹 지지율 고정된 것 아냐, 만날 계획 없어"

"원희룡, 대통령 후보 자질 다 갖춰"

[아시아경제 강주희 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 야권 대선후보 지지율 1위인 윤석열 전 검찰총장에 대해 7일 "지금 나타나는 지지율이 결정적이라고 보면 안 된다"고 말했다.

김 전 위원장은 이날 원희룡 제주지사 지지 모임인 '희망 오름' 포럼에 참석해 "지지율의 변화라는 것은 항상 있을 수 있는 것이다. 지금 고정된 상태라고 생각할 필요가 없다"며 이같이 말했다.

김 전 위원장은 윤 전 총장과의 회동과 관련해선 "전혀 그런 계획이 없고, 그런 일도 없다"며 거리를 뒀다. 야권 대선주자로 거론되는 최재형 전 감사원장, 김동연 전 경제부총리와의 만남 가능성에 대해서는 "나타나지도 않은 사람과 어떻게 만나느냐"면서도 "만나자고 하면 만날 수야 있는 것"이라고 여지를 남겼다.

그러면서 "국민의힘에서 지금까지 당에서는 후보가 나올 수 없는 것 같은 인식이 있었는데 희망을 잃지 않고 쭉 가면 (가능성이 있다)"고 했다.

김 위원장은 원 지사에 대해 "대통령 후보로 갖춰야 할 자질을 다 갖췄다고 본다"고 평가했다. 원 지사와의 인연에 대해선 "안지가 벌써 20년 가까이 된다"라며 "2007년에 원 지사가 당시 한나라당 대통령 선거 경선에 참여했을 때 내가 그때도 당은 달랐지만 원 지사 같은 사람이 새롭게 등단해서 대통령이 됐으면 해서 여러 조언도 해줬던 경험이 있다"고 전했다.

이어 "원 지사가 도지사를 두 번 하고 제주도에 있어서 크게 공개가 안 된 사람이라 지금 보면 처음 시작하는 사람처럼 보이지만, 대통령 자질은 다 갖췄다고 본다"라며 "우리나라가 처한 여러 상황을 잘 인식하고 앞으로 자기 나름대로 나라를 끌고 갈 수 있다고 본다"고 말했다.

