"군대식 업무지시, 고된 업무 강도" 서울대서 숨진 청소노동자…반복된 비극, 대책 없나

과로에 시달리던 서울대 청소노동자 숨져

대학 내 청소노동자의 열악한 처우 문제 지속적으로 제기돼

노조 측 "저임금 청소노동자들이 처한 현실을 보여주는 사회적 죽음"

전문가 "임금 가이드라인 마련으로 노사 간 충돌 완화 장치 만들어야"

[아시아경제 박현주 기자] 서울대에서 일하던 50대 청소노동자가 교내에서 숨진 사실이 알려지면서 대학 내 청소노동자의 열악한 노동 환경과 처우 문제에 다시 관심이 쏠리고 있다.

7일 노조 측에 따르면 청소노동자 A씨는 과한 노동 강도에 시달려왔다. 엘리베이터가 없는 기숙사에서 전 층의 대형 100L 쓰레기 봉투 6~7개와 음식물쓰레기, 재활용 쓰레기를 매일 직접 날라야 했으며 특히 유리병 같은 경우 무게가 많이 나가 이를 옮기다보면 항상 손이 저릴 정도였다며 고된 업무 강도를 토로했다.

노조에 따르면 안전관리팀장의 부당한 갑질과 군대식 업무 지시 등도 A씨에겐 고역이었다. 노조는 "노동자들의 근무 질서를 잡기 위해 군대식 업무 지시와 함께 청소노동자들에게 회의에 펜이나 수첩을 안 가져오면 감점하겠다고 협박했다"며 "학교 시설물의 이름을 영어, 한문으로 쓰게 하는 등 불필요한 시험을 보게 하고 점수가 낮은 노동자들에게 모욕감을 줬다"고 폭로했다.

이와 관련, 노조는 이날 기자회견을 열어 서울대 측에 대책 마련과 책임자 처벌을 촉구했다. 이들은 "A씨의 죽음은 이 사회의 저임금 청소노동자들이 처한 현실을 그대로 보여주는 사회적 죽음"이라며 "서울대는 공식적으로 사과하고 노동환경을 즉시 개선해 노동인권을 보장하라"고 성토했다.

서울대 측은 "노동자 사망과 관련해 사실관계를 확인 중에 있다"며 "산재처리 요청이 들어오면 적극 협조할 것"이라고 입장을 밝혔다.

이같은 사실이 알려지자 이날 온라인 커뮤니티에선 청소노동자의 휴게공간을 보장하라는 요구가 빗발치고 있다. 여론에 힘입어 지난달 21일 '청소 노동자들이 화장실에서 식사하지 않도록 휴게공간을 보장할 것을 의무화해주세요'라는 제목으로 올라온 청와대 국민청원도 재조명받았다. 이 청원은 이날 오후 1시 기준 68681명의 동의를 받았다.

청원인은 "청소노동자들의 열악한 노동환경은 그동안 사건사고가 발생할 때에만 간헐적으로 지적돼 왔다. 이제는 하루이틀 분노하고 슬퍼하다가 흩어지는 것 이상의 논의가 있어야 할 때"라고 강조했다.

이어 "휴식권, 그것도 생명활동에 필수적인 식사와 용변은 기계가 아닌 인간으로서 기본적인 권리"라며 "청소노동자들이 화장실에서 식사하지 않도록 휴게공간을 실질적으로 보장할 것을 의무화해달라. 인간으로서 최소한의 냉난방과 환기, 편의시설을 보장받도록 모든 공·사 건물주에 강제해달라"고 요구했다.

대학 내 청소노동자의 열악한 처우 문제는 이번이 처음이 아니다. 지난 2019년 여름에도 비좁은 휴게실에서 쪽잠을 자던 서울대 청소노동자가 숨지는 사고가 발생했다. 당시 지하 1층 계단 밑에 위치한 1평 남짓의 휴게실에는 폭염이 계속되던 한여름에도 에어컨, 창문이 없었던 것으로 알려져 시민들의 공분을 샀다.

이처럼 열악한 처우를 개선해보고자 노조에 가입한 노동자들을 이른바 '괘씸죄'로 해고한 사례도 있다. 지난 2011년 홍익대는 용역업체의 계약 포기를 이유로 들어 노조를 결성한 청소·경비 노동자 130여명을 전원 계약해지했다. 당시 청소·경비노동자들은 월급 75만원, 하루 식비 300원을 받는 등 최저임금도 받지 못하는 상황을 바꾸기 위해 노조를 결성했다고 밝혔다.

전문가는 문제 해결을 위한 정부의 역할을 강조했다. 민간 씽크탱크 희망제작소 객원연구위원인 임주환 변호사는 한국노동연구원을 통해 발표한 '대학 청소용역직 노사관계 실태와 쟁점' 보고서에서 "정부는 국공립대학들이 용역근로자 근로조건 보호지침을 준수해 임금과 고용승계 문제로 노사분규가 반복되지 않도록 이끌어 주고 사립대학들이 이같은 지침을 따를 경우 인센티브를 부여하는 것을 제도화할 필요가 있다"며 "대학 청소용역직의 고용구조를 근본적으로 바꾸려는 대학들에는 적절한 지원정책을 제공해야 한다"고 제언했다.

노사 간 충돌 완화 장치의 중요성도 언급했다. 그는 "노사갈등을 해결하기 위한 미시적·사회적 대화기구 구축을 격려하고 지원하는 것이 바람직하다"면서 "대학 청소용역직과 같은 (준)고령자 노동시장에서 표준이 될 수 있는 직종별 임금 가이드라인 등을 제공해 근로조건을 둘러싼 노사 간 충돌을 완화할 수 있는 장치를 마련하는 게 필요하다"고 조언했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr