밀양시, 2021년산 양파 대만 첫 수출 선적식 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 초동면 영농조합법인 승원농산에서 2021년산 밀양 양파 대만 첫 수출 선적식을 개최했다고 7일 밝혔다.

이날 행사에는 시청 농식품유통팀 직원, 승원농산 관계자, 범아무역 대표 등 6명이 참석해 2021년산 밀양 양파의 대만 첫 수출을 기념했다.

밀양 양파는 주 1~2회씩에 걸쳐 만생종 양파 총 240t을 대만으로 수출한다.

시, 승원농산, 범아무역은 양파 가격 안정화와 판로 다양화를 위해 대만 바이어와 수출협상을 벌여 이번 수출을 이끌어냈다.

시는 7월 한 달 간 수출을 진행해 본 후 추후 수출에 대해서도 논의할 예정이다.

밀양시 관계자는 “농산물 가격 안정화를 위해 해외 신시장 확보와 수출 물량 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

