광주·전남일부지역 '호우주의보' 발효

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난 5일부터 최대 500㎜ 이상 집중호우가 내리고 있는 가운데 광주와 전남일부지역에 또다시 '호우주의보'가 내려졌다.

광주지방기상청은 7일 오후 12시 50분을 기해 광주·화순·나주·영광·여수·보성·고흥·장성·담양에 호우주의보가 발효됐다고 밝혔다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다.

지난 5일부터 현재까지 광주와 전남지역 누적 강수량은 현산(해남) 533.5㎜, 진도(레) 484.3㎜, 관산(장흥) 467㎜, 도양(고흥) 418.5㎜, 여수산단 401㎜, 보성군 400.8㎜, 마량(강진) 400㎜, 학산(영암) 305㎜, 광양읍 298㎜, 순천시 286㎜, 광주 154.9㎜를 기록하고 있다.

현재, 정체전선은 전북북부에서 경북북부에 위치해 있으며 이날 오후 차차 남해안으로 남하하면서 8일까지 광주와 전남은 천둥·번개를 동반한 시간당 50㎜ 이상의 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

비구름대가 남북으로 폭이 좁고 동서로 길게 형성되면서 지역에 따라 강한 비가 지속되는 곳이 있겠으며 정체전선의 북상 또는 남하 여부에 따라 강한 비가 내리는 구역과 강수량이 달라질 수 있을 것으로 예상된다.

광주기상청 관계자는 "매우 많은 비가 내려 지반이 매우 약해진 가운데 적은 비로도 큰 피해가 우려된다"며 "비가 내리는 지역에서는 피해가 없도록 사전에 충분히 대비하기 바란다"고 말했다.

