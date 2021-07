[아시아경제 이지은 기자] 일각에 확산되고 있는 김정은 북한 노동당 총비서 신변이상설에 대해 국가정보원이 "근거 없다"고 밝혔다.

국정원 측은 7일 '김정은 신변 이상설 관련 국정원 입장'이라는 제목의 입장문을 통해 "김 총비서는 지난달 29일 당 정치국 확대회의를 종일 주재했고 최근까지 정상적으로 통치활동을 하는 것으로 파악된다"며 이같이 밝혔다.

최근 김 총비서는 체중 감량 등을 두고 건강 이상설이 돌기도 했으며, 일부 매체는 소식통을 인용해 북한에 쿠데타 조짐이 있다는 보도를 하기도 했다.

지난해 4월에도 김 총비서가 한동안 공식석상에 모습을 드러내지 않자 건강 이상설이 돌았으나 사실무근으로 밝혀졌다.

