[포토] 윤석열, 안철수 첫 단독 회동

[아시아경제 윤동주 기자] 안철수 국민의당 대표와 윤석열 전 검찰총장이 7일 서울 종로구 한 중식당에서 오찬 회동을 하고 있다. 야권의 유력한 대선주자인 윤 전 총장과 안 대표는 이번 회동에서 야권 통합에 대한 이야기와 단일후보 선출 문제에 대해 논의한 것으로 알려졌다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr