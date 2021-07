아시아경제 교육센터, ‘인공지능 모델 기반 예측 경진대회’ 진행

아시아경제 교육센터는 지난 6월 초, '인공지능 모델 기반 예측 분석'을 주제로 경진대회를 개최하여 훈련생들의 결과물을 발표하고 핵심역량을 평가하는 시간을 가졌다.

경진대회에 참여한 팀은 '파이썬 기반 응용AI 개발자 양성과정' 에 참여한 훈련생들로 지난 12월부터 데이터 분석 및 머신러닝/딥러닝 교육과 더불어 6주간 현장전문가인 멘토와 같이 실무 프로젝트를 수행하였고, 총 5개 팀이 출전했다.

프로젝트는 빅데이터 기반으로 AI기술 활용하여 기술서비스를 제공하는 방향으로 산업융합형 모델링을 주제로 했다. 사업 부문별 차별화된 주제로 의료분야/금융분야/컨텐츠분야/보안분야/서비스분야의 프로젝트를 진행하였고 그 중 보안 분야에서 '로그 분석을 통한 보안 위험도 예측 AI 알고리즘 개발' 이라는 주제로 한 LogIn&Out팀(팀원: 박강인, 우연수, 정현주, 진용빈, 최지훈)이 대상을 수상했다. 최우수상은 서비스 분야의 'EM 알고리즘 기반 이모티콘 선호도 분석'을 주제로 한 모히또가서 몰디브한잔팀(팀원 : 최규형, 이정현, 지정원), 우수상은 금융 분야에서 '트위터 감성분석을 통한 비트코인 가격변동 예측'을 주제로 한 ATM팀(팀원: 이정우, 강진석, 이세재) 팀이 수상했다.

대상 수상팀은 로그 분석에 대한 체계적인 접근과 추론을 통한 분석 능력, 대용량 서버 활용에서 호평을 받았고, 최우수상 수상팀은 광고 업체에서도 관심을 가질만한 시장성 있는 프로젝트 결과라는 심사평을 받았다.

LogIn&Out팀은 '900시간이라는 장기 교육과정에서 배웠던 데이터 분석기술과 자연어 처리기술을 활용하여 프로젝트 결과에서 좋은 성적을 얻을 수 있었던 것 같다. 앞으로 여러 공모전에 참가하여 더 좋은 결과를 이뤄내고 싶다'고 소감을 밝혔다.

한편, 아시아경제는 7년 연속 고용노동부 주관의 "청년취업아카데미" 훈련기관으로 참여한 운영 노하우를 기반으로, 2020년부터 빅데이터/인공지능/핀테크 훈련과정을 집중하여 운영하고 있다. 현재 "K-Digital Training" 훈련과정을 다수 운영중이며, 디지털 신기술 훈련에 관심있는 구직자들이 적극 지원하고 있다.

교육과정에는 신한금융·신한퓨처스랩 업무협조를 통해 육성기업의 현직 임직원이 멘토로 훈련에 참여하여 각 팀마다 매칭이 진행된다. 현업 상용화 중심의 프로젝트 주제로 각 사업분야 서비스를 목표로 하고 있다. 현재 4차산업 핵심 교육과정을 운영중인 아시아경제교육센터는 오는 7월 16일까지 '인공지능 딥러닝기반 자연어처리 텍스트분석가 양성과정' 훈련과정의 교육생 모집을 진행하고 있다.

