보성군, 집중호우 피해 발생…비상대책 회의 개최

신속한 피해현황 점검과 복구 총력

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)은 김철우 군수 주재로 전 실과소장이 참석한 가운데 집중호우에 따른 비상대책회의를 실시했다고 7일 밝혔다.

보성군은 지난 5~6일 계속된 집중호우로 평균 334mm(최고 조성면 373mm), 시간당 최고 48mm의 강우량을 기록했다.

김철우 군수는 12개 읍?면 하천 범람, 농경지 침수 및 도로 유실 등 피해 현장을 찾아 피해 상황과 응급복구 현황을 직접 점검하고 주민들에게 위로를 전했다.

보성군은 7일 오전 7시 30분 기준으로 농경지 1313ha가 침수된 것으로 파악되고 있으며, 도로가 침수로 7개 노선이 통제되는 등 피해가 발생했다.

응급 복구를 위해 전날 백호우 26대, 덤프트럭 7대와 인력 60명을 투입해 주민불편 최소화에 나섰으며, 전 직원 비상 대비 태세로 읍면별 현장점검과 함께 호우 피해 복구에 총력을 기울이고 있다.

김철우 보성군수는 “주민 불편 및 재산 피해가 최소화될 수 있도록 신속한 피해 현황 파악 및 복구”를 주문했다.

