서울시, 청년월세 지원 대상 5배로 확대…2만2000명 추가

[아시아경제 임온유 기자] 서울시는 '청년월세 지원' 대상을 5배로 늘려 하반기에 2만2000명을 추가로 지원한다고 7일 밝혔다.

지난해 시작된 청년월세 지원은 시가 청년들에게 월세 20만원씩을 최장 10개월간 지원하는 사업이다.

올해 상반기 신청에는 선정 인원 5천명의 7배가 넘는 3만6000여명이 몰렸고, 서울시는 추가경정예산 179억원을 확보해 올해 지원 대상을 총 2만7000명으로 늘렸다. 하반기 지원 신청은 다음 달 10∼19일 서울주거포털에서 할 수 있다.

서울시는 조사 결과 청년월세 지원 사업의 체감 만족도가 상당히 높았다고 밝혔다.

서울시가 지난해 월세 지원을 받은 청년 1707명을 조사한 결과 응답자의 절반(48.6%)이 주거비 부담이 완화됐다고 답했다. 경제적 생활에 여유가 생겼다는 응답 비율은 68.4%였다.

올해 상반기에 선정된 5000명 중 36.0%는 반지하나 상가 등 열악한 '비적정주거지'에 사는 것으로 파악됐다. 선정 인원의 평균 소득은 월 111만2000원이었다. 임차 면적은 약 19.7㎡, 월세는 39만원, 임차보증금은 828만9000원이 평균이었다.

올해 상반기 신청자 1만5918명에 대한 조사에서는 서울 외 지역에서 살다가 서울에서 1인 가구로 독립한 비율이 79.0%에 달했다. 신청자의 32.6%는 가족으로부터 경제적 지원을 받고 있었다.

주거지와 관련한 불만 중에는 '주거공간 규모'가 32.3%로 가장 많았고, '방음 상태'가 31.8%로 뒤를 이었다.

지난 1년간 주거비 부담 때문에 생계비를 줄인 적이 있느냐는 질문에 '그렇다'고 답한 비율은 96.4%에 달했다. 24.2%는 실제로 주거비 부담 때문에 이사한 경험이 있는 것으로 조사됐다.

