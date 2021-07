순천시, 올해 독서감상문 대회 개최

오는 9월 25일까지 도서관홈페이지 및 우편으로 접수

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 전 시민 대상으로 내일부터 오는 9월 25일까지 ‘2021년 독서감상문 대회’ 개최에 따른 감상문을 접수 받는다고 7일 밝혔다.

독서감상문 대회 참여방법은 올해 순천시 지정도서인 One City One Book 이현수 작가의 ‘마음약국’, 전남도 올해의 책으로 선정된 문학분야 ‘아름다움은 지키는 것이다’, 청소년 도서로 선정된 ‘녹두밭의 은하수’, 어린이 도서로 선정된 ‘강남 사장님’을 읽고 신청서와 독서감상문을 도서관 홈페이지에 업로드 하거나 시 도서관운영과로 우편접수하면 된다.

이번 대회는 초등부, 중고등부, 일반부로 나눠 진행하며, 순천시장상 각 부문별 2명, 단체 2팀, 순천시교육지청교육장상 각 부문별 1명을 선정한다.

수상자는 오는 11월 2일 도서관 홈페이지를 통해 발표하고, 12월 도서관 사람들의 날 시상할 예정이다.

시 관계자는 “이번에 개최되는 독서감상문 대회를 통해 시민들의 독서생활 활성화에 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

한편, 올해로 18년째 이어져 오고 있는 One City One Book은 순천시 전 시민 모두가 한 권의 책을 읽고 토론하고 소통하고자 공동체 독서운동의 취지로 선정하고 있다.

기타 자세한 내용은 순천시립도서관 홈페이지에서 확인하거나 시 도서관운영과로 전화문의하면 안내받을 수 있다.

