[아시아경제 지연진 기자] 싸이토젠 싸이토젠 217330 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 11,150 전일가 56,100 2021.07.07 13:01 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일싸이토젠, 덴탈마스크 자동 생산 시스템 공급 계약싸이토젠, 2억 규모 다중면역진단 자동화 플랫폼 공급 계약 close 은 전립선특이 막항원 기반한 전립선암환자 스크리닝 방법(PROSTATE-SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN-BASED PROSTATECANCER PATIENT SCREENING METHOD)과 관련한 특허권을 취득했다고 7일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr