압타바이오는 경구용치료제 제조에 효과적이며 당뇨병성 신증, 비알코올성 지방간(NASH), 안질환 등의 염증 및 섬유화 질환의 치료제로 개발할 수 있는 '3-페닐-4-프로필-1-(피리딘-2-일)-1H-피라졸-5-올 염산염의 신규 결정형 고체화합물'에 대한 특허권을 취득했다고 7일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr