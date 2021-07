[아시아경제 지연진 기자] 피에스엠씨 피에스엠씨 024850 | 코스닥 증권정보 현재가 2,320 전일대비 280 등락률 -10.77% 거래량 5,641,227 전일가 2,600 2021.07.07 13:05 장중(20분지연) 관련기사 피에스엠씨, 최대주주 230억원 규모 지분 매각 계약 취소 이태호 대표 “피에스엠씨 신규 사업은 ‘메타버스+교육 콘텐츠’ 개발”피에스엠씨, 지난해 당기순손실 29억원…전년比 적자전환 close 는 7일 열린 임시주주총회에서 정관 변경 안건과 6명의 사내외이사 선임의 건, 감사 재선임건 등이 정족수 부족으로 부결됐다고 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr