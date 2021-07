[아시아경제 지연진 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 2,000 등락률 -1.25% 거래량 106,455 전일가 159,500 2021.07.07 13:04 장중(20분지연) 관련기사 "확진자 쏟아지자 또 임시휴점" … 유통가, 코로나 재확산 '비상''쿠팡 전략' 벤치마킹…이베이 품은 이마트, 성장株 변신할까? 이베이로 외형 확장한 이마트, 남은 과제는 외형 '성장' close 는 성수동 본사 건물 매각설과 관련해 "보유 자산의 효율화를 다각도로 검토해 왔으나, 본건과 관련해서는 현재 확정된 바 없다"고 7일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr