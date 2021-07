경찰, 5개월간 사기범 2만9000명 적발…4315억원 몰수·추징보전

사이버사기>전화금융사기>보험사기 順

대면편취형 보이스피싱 급증

보험사기는 실손보험 사기가 가장 많아

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 국가수사본부는 2~6월 5개월간 '상반기 사기범죄 특별단속'을 전개해 2만9881명을 검거했다고 7일 밝혔다. 이 가운데 1929명은 구속됐다.

범행 유형별로는 사이버사기가 1만2084명으로 가장 많았다. 이어 전화금융사기(보이스피싱) 1만1248명, 보험사기 5602명, 교통사고 보험사기 659명, 전세사기 168명 등 순이었다.

전화금융사기의 경우 최근 금융기관의 계좌 발급 심사가 강화됨에 따라 '인출(대면) 편취' 수법이 급증하고 '계좌이체' 수법은 감소했다. 검거된 인출(대면) 편취책은 3950명으로 전년 동기 대비 122% 이상 늘어난 반면, 계좌명의인은 2796명으로 작년 같은 기간과 비교해 4분의 1 수준으로 줄었다.

경찰은 이 기간 대포폰·대포통장·전화번호 변작 중계기·불법환전행위 등 전기통신금융사기 4대 범행수단도 집중 단속해 3359명을 검거(구속 116명)하고, 대포폰 등 3만1617개와 불법 환전금액 312억 원을 적발했다.

아울러 보험사기의 경우 허위·과장 치료를 통한 실손보험 사기 유형이 2443명으로 가장 많았고, 전세사기는 다세대 주택 및 오피스텔의 전월세 보증금을 편취한 피의자가 113명이었다. 피해자는 주로 보증금 1억원 이하 서민들이 173명으로 다수를 차지했다.

사이버사기는 온라인 직거래 사기가 6626명(54.8%)으로 가장 많았고 이어 메신저피싱(769명), 게임사기(715명) 등 순이었다. 경찰은 특히 사이버범죄 신고시스템에 접수된 인터넷 물품사기 신고 2만715건 중 7350건을 자동 병합해 집중수사하며 수사 효율성을 극대화했다.

경찰은 단속 기간 범죄수익추적 수사에도 중점을 뒀다. 사기 범죄 피해금액 몰수·추징 보전금액은 총 4315억원으로 전년 대비 무려 283배 증가했다. 또 국제공조활동을 강화해 해외로 도피한 사기범 75명도 송환하는 한편, 445명의 경우 신규로 인터폴 적색수배 조치했다.

경찰 관계자는 "하반기에도 서민 경제의 근간을 위협하는 사기 등 민생침해 범죄에 대해 강력하게 단속할 예정"이라며 "관련 기관과 적극적으로 협력해 피해를 예방할 수 있는 제도개선 방안 마련에도 집중하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr